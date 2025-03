München (ots) -Beste Technik zum besten Preis: Die neue Premium-TV-Box von waipu.tv ersetzt klassisches Kabel-TV - mit besserer Bildqualität, mehr Programmauswahl, einfacher Bedienung und integriertem Streaming. Sie ist ab sofort für 99,99 Euro auf www.waipu.tv/box sowie bei Amazon erhältlich.Modernste Hardware zu einem unschlagbaren PreisDie waipu.tv Box kombiniert die leistungsfähigste Hardware im Markt mit einer Software, die konsequent auf einfachste Installation und überlegenen Nutzungskomfort optimiert ist. Mit 99,99 Euro (UVP) unterbietet die waipu.tv Box zudem leistungsschwächere Geräte im Markt deutlich. Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB Speicher ermöglichen blitzschnelles Umschalten und flüssiges Laden von Apps. 4K/UHD, HDR10+ sowie Dolby Vision und Dolby Atmos sorgen für gestochen scharfe Bilder und einen beeindruckenden Sound.Mehr als Fernsehen - alle Apps und Mediatheken in einer BoxDie waipu.tv Box ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen über 300 Fernsehkanälen (waipu.tv Perfekt Plus-Paket) und Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, WOW, YouTube und viele weitere sowie der waiputhek mit über 30.000 Inhalten auf Abruf - alles mit nur einem Klick. Die Startseite bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit personalisierten Empfehlungen. Damit ist die Box nicht nur die perfekte Wahl für TV-Liebhaber, sondern auch für alle Streaming-Fans.Einfache Bedienung für alle GenerationenDie waipu.tv Box überzeugt nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch einfache Handhabung. Die Premium-Fernbedienung mit Nummerntasten, Hintergrundbeleuchtung und smarten Sensoren liefert gewohnte Bedienung mit höherem Komfort. Die Installation ist intuitiv und erfordert keine technischen Vorkenntnisse - perfekt für alle Generationen.Von Experten getestet und ausgezeichnet bewertetDie neue waipu.tv Box setzt Maßstäbe und überzeugt auch die Fachpresse. In den ersten Tests erhielt sie Bestnoten: SATVISION vergibt mit 95,5 Prozent ("sehr gut") die höchste Bewertung, die sie je an eine 4K-Streaming-Box verliehen hat. Auch die Fachzeitschriften DIGITAL FERNSEHEN und HDTV bewerteten die Box mit "ausgezeichnet". Besonders hervorgehoben wurden die intuitive Bedienung, die Schnelligkeit und die exzellente Bild- und Tonqualität.Markus Härtenstein, Co-CEO der Exaring AG, erklärt: "Unsere neue waipu.tv Box ist das Schweizer Taschenmesser fürs Fernsehen: vielseitig, einfach zu bedienen und für jeden erschwinglich. Sie liefert das beste TV-Erlebnis und integriert alle bekannten Streamingdienste."Größte Programmvielfalt direkt auf der neuen waipu.tv BoxIn den vergangenen zwölf Monaten ist das waipu.tv Senderangebot um mehr als 50 TV-Kanäle gewachsen und hat damit die Marke von 300 Sendern überschritten. waipu.tv hat alle relevanten TV-Sender im Portfolio, darunter 70 hochwertige Pay-TV-Programme. Mit dieser Vielzahl an Kanälen bietet waipu.tv über das Perfect Plus-Paket mehr Programme als jeder andere deutsche TV-Empfangsweg.Markus Härtenstein betont: "Zwei Millionen Kunden haben sich bereits für waipu.tv entschieden. Mit der neuen Box machen wir modernes Fernsehen für jeden zugänglich - flexibel, leistungsstark und einfach besser als Kabel-TV."Die waipu.tv Box auf einen Blick- Betriebssystem: Mehrfach patentierte waipu.tv Plattform auf Basis Android TV 14- CHIP: Amlogic S905X5M- Prozessor: Quad-Core Cortex-A55 (2,5 GHz, Mali-G310 V2 GPU) mit integrierter NPU für KI-gestütztes Super-Resolution-Upscaling- Speicher: 4 GB RAM, 32 GB eMMC- Bild-/Tonqualität: 4K/UHD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos- Konnektivität: WLAN (Wi-Fi 6), LAN, HDMI 2.1- Premium-Fernbedienung: Hintergrundbeleuchtung, Bluetooth und Infrarot- Preis: 99,99 Euro (UVP)Mit der neuen Box und Content-Erweiterung wird waipu.tv endgültig zur übergreifenden Plattform für bestes Entertainment mit allen relevanten TV-Programmen, einer umfassenden waiputhek und einem direkten Zugang zu allen bekannten VoD-Plattformen Netflix, Amazon, Paramount+, Disney+, WOW, YouTube.Über waipu.tvwaipu.tv ist ein Unternehmen der EXARING AG, einer Gesellschaft für Entwicklung von IP-Entertainment-Services. waipu.tv ist die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland mit rund zwei Millionen Abo-Kunden und erreicht über ein dediziertes Glasfasernetz mehr als 30 Millionen Haushalte in bester Qualität. Mit über 300 Programmen ist waipu.tv zudem Deutschlands größte TV-Plattform für HD-Fernsehen. Neben öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern stehen mehr als 70 Pay-TV-Sender sowie die waiputhek mit über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf zur Verfügung.waipu.tv kann am TV-Gerät aber auch über alle anderen Geräte im WLAN kabellos genutzt werden. Dabei ist eine Nutzung auch auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Die OPEN-IPTV Plattform bietet targetierte Werbemöglichkeiten auch im Live-TV ganz ohne Medienbruch.Die Muttergesellschaft EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Größter Einzelaktionär ist die freenet AG. Der Vorstand besteht aus Christoph Bellmer (Gründer und Co-CEO), Markus Härtenstein (Co-CEO) und Robert Laier (CFO).Weitere Infos unter www.waipu.tv und www.exaring.dePressekontakt:Pressekontakt:EXARING AGJasmin MittenzweiLeopoldstraße 23680807 Münchenjasmin.mittenzwei@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/5993100