Stuttgart (ots) -Seit Anfang des Jahres können Sparkassen ihren Kundinnen und Kunden die persönliche Geheimzahl (PIN) für die Sparkassen-Card und die Sparkassen-Kreditkarten auch digital bereitstellen. Bisher verschickten die Institute ausschließlich PIN-Briefe per Post. Mit dem neuen Service entfallen die Wartezeiten durch die Postzustellung.Die Kundinnen und Kunden können ihre digitale PIN sofort nach einer Kartenbestellung (Neu- oder Ersatzkarte) abrufen - über das Online-Banking, die App Sparkasse oder die App "Mobiles Bezahlen". Sie können dann schon mit ihrer digitalen Karte bezahlen und Bargeld abheben, während ihre physische Karte noch zu ihnen unterwegs ist."Die Sparkassen-Finanzgruppe treibt seit Jahren die Digitalisierung und mobile Integration ihrer Payment-Produkte massiv voran. Die digitale PIN ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem moderneren und nachhaltigeren Produktportfolio", sagt Christian Plaza Bartsch, Geschäftsführer der S-Payment. Die digitale PIN hilft den Sparkassen, Ressourcen zu schonen: Der Papierverbrauch für den PIN-Brief wird deutlich verringert, ebenso der Zeit- und Kostenaufwand für den Postversand. Die S-Payment hat gemeinsam mit der Finanz Informatik und der qards GmbH (Zusammenschluss der Unternehmen Bayern Card-Services und PLUSCARD) diesen neuen Service für die Sparkassen realisiert.PIN vergessen? Einfach online nachschauenDie Karten-PIN beim ersten Versuch falsch eingegeben oder ganz vergessen? Die digitale PIN schafft hier sofort Abhilfe: Die Sparkassen-Kundinnen und -Kunden können rund um die Uhr ihre gültige Karten-PIN für die Sparkassen-Card und Sparkassen-Kreditkarten online abrufen. Damit entfällt die Bestellung und Zusendung einer Aktivierungs-PIN, mit der die Kundinnen und Kunden am Geldautomaten eine neue Karten-PIN festlegen können. Ein weiterer neuer Service der digitalen PIN: Wer eine Sparkassen-Card Virtuell besitzt, kann für diese Karte nun digital eine Wunsch-PIN vergeben.Der digitale PIN-Abruf - Sicherheit wird groß geschriebenDer Abruf der digitalen Geheimzahl ist durch die starke Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. Nur über bewährte TAN-Verfahren (pushTAN, chipTAN) gelangen die Kundinnen und Kunden zur Anzeige ihrer Karten-PIN. Um das Missbrauchsrisiko zu minimieren, wird die digitale PIN nur zehn Sekunden lang angezeigt. Außerdem werden die Kundinnen und Kunden über den Abruf der digitalen PIN informiert. Wenn sie diesen nicht selbst durchgeführt haben, können sie die Karte sofort sperren lassen. Der Prozess ist an alle Betrugspräventions-Systeme für die Sparkassen-Card und Sparkassen-Kreditkarten angebunden; das garantiert maximale Sicherheit.