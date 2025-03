Das schwedische Fintech Klarna geht an die Börse! Mit einem erwarteten Milliarden-IPO könnte es die Finanzbranche nachhaltig verändern. Jetzt hat das schwedische Fintech Klarna einen Börsenprospekt in den USA eingereicht. Darauf haben bereits viele gewartet. Schließlich ist der Bezahldienstleister - den du vermutlich auch selbst in diversen Anwendungen regelmäßig verwendest - eines der heißesten Eisen, die das im Digital-Bereich etwas unterrepräsentierte Europa zu bieten hat. ...

