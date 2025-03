Der Industriekonzern verzeichnet eine bemerkenswerte Kursentwicklung mit 0,5 Prozent Zuwachs auf 232,95 Euro und plant höhere Dividendenausschüttungen für 2025.

Die Siemens-Aktie zeigt sich in den aktuellen Handelstagen in bemerkenswerter Verfassung. Im XETRA-Handel legte das Papier zunächst am Vormittag um 0,7 Prozent zu und setzte seinen positiven Trend auch am Nachmittag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 232,95 Euro fort. Der Tagesverlauf war durch eine solide Performance gekennzeichnet, wobei das Papier ein Tageshoch von 233,85 Euro erreichte. Das aktuelle Kursniveau liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 150,68 Euro vom vergangenen August, was einem beeindruckenden Anstieg von über 54 Prozent entspricht. Bis zum Erreichen des 52-Wochen-Hochs von 244,85 Euro, welches Anfang März verzeichnet wurde, fehlen derzeit noch etwa 5 Prozent.

Finanzielle Aussichten und Analysteneinschätzungen

Die finanziellen Perspektiven für Siemens-Anteilseigner gestalten sich vielversprechend. Nach der Ausschüttung einer Dividende von 5,20 Euro je Aktie im Jahr 2024 rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 5,37 Euro. In Bezug auf die Geschäftsentwicklung konnte Siemens im letzten Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete, trotz eines minimalen Umsatzrückgangs von 0,32 Prozent auf 18,35 Milliarden Euro ein deutlich verbessertes Ergebnis je Aktie präsentieren. Dieses stieg von 3,03 Euro im Vorjahresquartal auf beachtliche 4,71 Euro. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 11,69 Euro je Anteilsschein, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 228,44 Euro liegt. Mit Spannung werden nun die Quartalszahlen für Q2 2025 erwartet, deren Veröffentlichung für den 15. Mai 2025 angesetzt ist.

