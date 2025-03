Die TUI-Aktie zeigte am Dienstag eine ambivalente Entwicklung an den Börsen. Während das Papier im frühen XETRA-Handel noch Verluste verzeichnete und um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 6,87 EUR nachgab, konnte es sich im weiteren Tagesverlauf erholen und am Nachmittag mit positiven Vorzeichen notieren. Um 15:52 Uhr verzeichnete die Aktie einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 6,87 EUR, nachdem sie zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 6,94 EUR erreicht hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.477.578 TUI-Aktien. Die erfreuliche Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit einer Heraufstufung durch die Ratingagentur Standard & Poor's, die ihre Einstufung von B+ auf BB- angehoben hat. Als Begründung verwies S&P vor allem auf die gute operative Entwicklung des Reisekonzerns im Jahr 2024 und den mittlerweile positiven Cashflow. Der Ausblick wurde als stabil bewertet, was Anleger positiv aufnahmen und so für Kursgewinne sorgte.

Finanzielle Aussichten und Quartalszahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tui ?

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 8,88 EUR, das am 12.12.2024 erreicht wurde, fehlen der TUI-Aktie derzeit noch 29,22 Prozent. Vom 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR vom 06.08.2024 hat sich das Papier hingegen deutlich erholt und liegt aktuell 36,03 Prozent darüber. Die finanziellen Aussichten des Unternehmens gestalten sich zunehmend positiver. Zwar verzeichnete TUI im jüngsten Quartal mit Abschlussdatum 31.12.2024 noch einen Verlust von 0,17 EUR je Aktie, dieser fiel jedoch geringer aus als im Vorjahresquartal mit 0,24 EUR je Aktie. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um beachtliche 13,24 Prozent auf 4,87 Milliarden EUR. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie und ein durchschnittliches Kursziel von 8,56 EUR. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2025 werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Nach einer ausbleibenden Dividende im Jahr 2024 rechnen Experten für das kommende Jahr mit einer Ausschüttung von 0,079 EUR je Aktie.

Anzeige

Tui-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tui-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Tui-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tui-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tui: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...