Volkswagen steigert Umsatz. Gewinn bricht aufgrund des schwachen Abschneidens in China und hoher Restrukturierungskosten dennoch ein. Management zeigt sich für das Geschäftsjahr 2025 vorsichtig optimistisch.Das Geschäftsjahr 2024 begann für Volkswagen (DE0007664039) mit historisch schwachen Absatzzahlen. Gerade im wichtigen Absatzmarkt in China verlor man weiter an Boden im Vergleich zur heimischen Konkurrenz. Denn während die Elektroautos für China immer relevanter werden, liegt hier auch die große Schwäche von Volkswagen. Das ...

