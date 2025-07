Europcar Schweiz nimmt als erster Autovermieter den Microlino in seine Flotte auf. Ab sofort stehen die elektrischen Zweisitzer im Europcar-Design in den Stadtzentren von Zürich und Bern bereit. Mit dem E-Kleinstwagen Microlino erweitert Europcar in der Schweiz seine Flotte um ein besonders kompaktes Fahrzeug. Der elektrische Zweisitzer ist nur 2,52 Meter lang und nicht einmal 1,50 Meter breit. Der L7e-Stromer bietet neben den beiden Sitzplätzen ...

