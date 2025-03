Bonn (www.anleihencheck.de) - China hat am 17.03. Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen für Januar und Februar veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.In China würden die makroökonomischen Daten für die ersten beiden Monate des Jahres häufig zusammengefasst, um saisonale Schwankungen aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes auszugleichen. Die Industrieproduktion sei im Januar-Februar um 5,9% ggü. Vorjahr gestiegen (ggü. 6,2% im Dezember). Die Einzelhandelsumsätze seien um 4,0% gestiegen (ggü. 3,7% im Dezember). Die Wachstumsdynamik scheine sich nach dem chinesischen Neujahrsfest verbessert zu haben, und die positiven Einkaufsmanagerindizes würden auf ein besseres Unternehmensvertrauen hindeuten. Allerdings dürften höhere US-Zölle in den kommenden Monaten ein Risiko für die Exporte darstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...