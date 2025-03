München (www.anleihencheck.de) - Stärkere Fundamentaldaten und saubere technische Daten begünstigten Schwellenländeranleihen, die trotz der erhöhten Unsicherheit im Welthandel bemerkenswert robust geblieben sind, so Carlos de Sousa, EM-Anleihen-Stratege, Vontobel.Schwellenländeranleihen hätten sich im letzten Quartal als widerstandsfähig erwiesen und hätten in den ersten beiden Monaten des Jahres die globalen Aktienmärkte übertroffen. Trotz der zunehmenden handelspolitischen Unwägbarkeiten hätten sich die Renditeaufschläge der Schwellenländer in den letzten drei Monaten weiter verengt. Dies habe Fragen über eine mögliche Sorglosigkeit an den Märkten aufgeworfen. Die Experten seien allerdings der Ansicht, dass diese Bedenken eher den Finanzmärkten im Allgemeinen als den Schwellenländeranleihen im Besonderen gelten würden. Sie könnten keine Übertreibungen bei Schwellenländeranleihen feststellen: Seit drei Jahren in Folge verzeichne diese Anlageklasse Mittelabflüsse, die auch 2025 noch anhalten würden, sich allerdings verlangsamen. ...

