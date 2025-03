Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future ist freundlich in die neue Woche gestartet und dabei haben die Kommentare von EZB-Vize de Guindos geholfen, wonach die Lohn- und Servicepreisperspektiven nach unten gerichtet seien, so die Analysten der Helaba. Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB wüden daher im Markt bleiben. Das technische Umfeld für den Future habe sich aber kaum verändert. Die Widerstandszone um 128,30 sei nicht ernsthaft in Gefahr gekommen und die Indikatorenlage sei weiterhin als belastend einzustufen. Vor allem MACD und DMI bei hohem und steigendem ADX würden unverändert zur Vorsicht mahnen. Die Überverkauftsignale des Stochastic seien aber ebenfalls noch vorhanden. Es bleibe wohl abzuwarten, in welcher Richtung der nächste, größere Impuls einen Ausbruch aus der inzwischen sechs Tage währenden Seitwärtsphase herbeiführe. Weitere Hürden würden sich bei 128,90, 129,41 und an der 21-Tage-Linie (129,50) finden. Die einzige Haltezone sei bei 126,53/64 zu finden. (18.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...