März 2025 (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_tradingenhancement_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) freut sich, seine jüngste Anerkennung in der Branche bei den Gazet International Magazine Annual Awards 2025 bekanntzugeben, bei denen das Unternehmen mit drei bedeutenden Auszeichnungen geehrt wurde:- Most Innovative Trading Platform Global 2025- Most Trusted Broker Global 2025- Most Transparent Broker Global 2025Diese Auszeichnungen spiegeln das kontinuierliche Engagement von Vantage für technologische Innovation, Vertrauen und Transparenz sowie für die Verbesserung der Handelserfahrung für seine Kundinnen und Kunden wider.Die Gazet International Magazine Annual Awards würdigen herausragende Leistungen in verschiedenen Branchen und zeichnen Unternehmen aus, die sich durch Führerschaft, Innovation und ein starkes Engagement für ihre Kunden auszeichnen. Die Beurteilungskriterien konzentrieren sich auf Ergebnisse, Kundenzufriedenheit, Innovation, Integrität, operative Exzellenz und strategische Visionen, um sicherzustellen, dass nur die besten Unternehmen diese prestigeträchtigen Auszeichnungen erhalten.Die Auszeichnung "Most Innovative Trading Platform Global 2025" unterstreicht das Engagement von Vantage für die Weiterentwicklung der Handelstechnologie. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Handelsinfrastruktur, die Erweiterung der Plattformfunktionalität und die Integration modernster Tools bietet Vantage Händlern ein nahtloses, effizientes und leistungsstarkes Handelserlebnis.Der Titel "Most Trusted Broker Global 2025" festigt den Ruf von Vantage als Broker, der Sicherheit und Transparenz für seine Kundinnen und Kunden in den Vordergrund stellt. Diese Anerkennung ist ein Beweis für das Vertrauen, das die Händler in die sichere Handelsumgebung, die faire Preisgestaltung und den kundenorientierten Ansatz von Vantage setzen.Darüber hinaus unterstreicht die Auszeichnung "Most Transparent Broker Global 2025" das unermüdliche Engagement von Vantage für Offenheit, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit bei seinen Dienstleistungen. Transparenz ist das Herzstück der Geschäftstätigkeit von Vantage, um sicherzustellen, dass die Händler jederzeit Zugang zu klaren Informationen, wettbewerbsfähigen Preisen und fairen Handelsbedingungen haben.Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets, drückte seine Wertschätzung für diese Anerkennung aus: "Der Verleihung dieser Auszeichnungen durch das Gazet International Magazine ist eine große Ehre und spiegelt die Werte wider, die Vantage ausmachen. Innovation, Vertrauen und Transparenz sind die Säulen unseres Erfolgs, und diese Auszeichnungen bestätigen unser Engagement, Händlern die besten Tools, Technologien und den besten Support zu bieten. Bei Vantage verschieben wir ständig die Grenzen, um ein Handelserlebnis zu bieten, das nicht nur hochmodern ist, sondern auch auf Integrität und Zuverlässigkeit beruht. Wir sind dankbar für diese Anerkennung und werden uns weiterhin dafür einsetzen, das Handelserlebnis für unsere Kunden zu verbessern."Da Vantage weiterhin weltweit expandiert, dienen diese Auszeichnungen als solide Grundlage für weitere Verbesserungen in den Bereichen Handelstechnologie, Kundenerfahrung und Finanzausbildung. Das Unternehmen ist nach wie vor bestrebt, erstklassige Lösungen zu liefern und ein Umfeld zu schaffen, in dem Händler fundierte Entscheidungen treffen und ihre Geschäfte effektiv verwalten können.Weitere Informationen zu den preisgekrönten Trading-Services von Vantage finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_tradingenhancement_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantage 