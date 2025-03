Der Kursverlauf der Quantum-Aktie ist sehr anspruchsvoll, von 1 US$ im November ging es auf 25 US$ Mitte Dezember und wieder zurück. Am gestrigen Montag verbesserte sie sich um +13% und steht aktuell bei rund 8 US$. Der Kursverlauf ist extrem volatil, lohnt sich hier ein Einstieg? Revolutionäre Technologie im Anmarsch Bis vor kurzem war die Quantentechnologie im Computerbereich unbekannt und nur in Insiderkreisen ein Thema. Dies änderte sich zuletzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...