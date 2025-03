Die Steyr Motors-Aktie explodiert auch am Dienstag weiter. Der Wert erreicht inzwischen eine Marktkapitalisierung von fast zwei Milliarden € nach einem weiteren Kurssprung um +50%. Doch wie lange kann das noch gut gehen? Erneut im Aufwind Am Dienstag befinden sich Rüstungsaktien in einer massiven Aufwärtsbewegung. Die Papiere von Steyr sind dabei erneut die größten Highflyer und legen um mehr als +50% im Wert zu. Grund für diese Entwicklung ist die ...

