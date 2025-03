Mainz (ots) -Aus der Festhalle Oberbruch in Heinsberg meldet sich am Freitag, 21. März 2025, zwischen 5.30 und 9.00 Uhr, Moderatorin Dunja Hayali zu einem "ZDF-Morgenmagazin", das sich der Aufarbeitung der Corona-Zeit widmet. In "moma vor Ort" kommen Bürgerinnen und Bürger zu Wort, die sich an die herausfordernde Zeit vor fünf Jahren erinnern.Das Corona-Virus verbreitete sich im Landkreis Heinsberg im Westen von Nordrhein-Westfalen besonders schnell - nach einer Karnevalssitzung in Gangelt, die am 15. Februar 2020 stattgefunden hatte. In der Öffentlichkeit wurde der Hotspot trotz aller Schutzmaßnahmen als "deutsches Wuhan" bekannt. Die Festhalle, aus der "moma vor Ort" live sendet, wurde damals in Teilen zum Testzentrum umfunktioniert.Die Live-Sendung, in der sich Dunja Hayali erstmals um kurz vor 6.00 Uhr aus Heinsberg meldet, blickt zurück auf die Zeit vor fünf Jahren und fragt nach, welche Lehren aus der Pandemie gezogen wurden. Zu Wort kommen unter anderem Martina Henseler, leitende Krankenschwester des Städtischen Krankenhauses Heinsberg, sowie Volker Kratz, Geschäftsführer der örtlichen Alten- und Pflegeheime St. Josef. Als Gesprächsgast begrüßt Dunja Hayali zudem Stephan Pusch, seit 2004 Landrat des Kreises Heinsberg, der vor fünf Jahren mit seinem Wirken in der Corona-Krise über Nordrhein-Westfalen hinaus bekannt wurde. Ein weiterer Gesprächspartner in der Festhalle ist Peter Heinrichs, Geschäftsführer eines Handelshauses und zweiter Vorsitzender des Gewerbe- und Verkehrsvereins Heinsberg. Gefragt sind in der Sendung darüber hinaus Bernadette Pukallus, eine Kritikerin der Corona-Maßnahmen, Psychotherapeutin Birgit Meures, die in der Corona-Zeit Elternvertreterin an der Realschule Heinsberg war, sowie Unternehmensgründerin Katrin Griffin, die sich für mehr Aufklärung in der Corona-Zeit einsetzte. Zudem blickt Normen Odenthal, Leiter des ZDF-Landesstudios Nordrhein-Westfalen, auf die bisher geleistete Aufarbeitung der Corona-Zeit: Was lief gut? Wo gibt es Kritik? Und was lässt sich für zukünftige Pandemien daraus lernen?Das "ZDF-Morgenmagazin" schildert zudem in zwei filmischen Beiträgen, was von der Corona-Zeit vor fünf Jahren in Erinnerung bleibt und wie die Heinsberger heute auf die Pandemie schauen, welche Erkenntnisse sie daraus gewonnen haben. Die Ausgabe am Freitag, 21. März 2025, informiert aber auch über die tagesaktuelle Nachrichtenlage - von 5.30 bis 7.00 Uhr mit Philip Wortmann im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin, von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr mit Andreas Wunn. In jeder halben Stunde schalten sie zu Dunja Hayali nach Heinsberg.ZDF-Themenschwerpunkt "5 Jahre Corona" (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/fuenf-jahre-corona-themenschwerpunkt-im-zdf)Die Sendung "moma vor Ort" ist Teil des ZDF-Themenschwerpunkts "5 Jahre Corona", der über zwei Woche in verschiedenen ZDF-Magazinsendungen und Dokumentationsformaten eine Bilanz der bisher verheerendsten Pandemie des 21. Jahrhunderts zieht.KontaktBei Fragen zum ZDF-Themenschwerpunkt "5 Jahre Corona" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum ZDF-Themenschwerpunkt "5 Jahre Corona" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/fuenfjahrecorona) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie eine Pressemappe zum Themenschwerpunkt "5 Jahre Corona" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/fuenf-jahre-corona).- Hier finden Sie das "ZDF-Morgenmagazin" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdf-morgenmagazin).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5993197