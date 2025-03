© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Chinas Suchmaschinen-Riese Baidu setzt mit neuen KI-Modellen auf Open Source, um verlorenen Boden gegen DeepSeek und Alibaba zurückzuerobern. Die Aktie explodiert um mehr als 10 Prozent.Die Aktie des chinesischen Tech-Giganten Baidu sprang am Dienstagmorgen um 10,7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen am Wochenende zwei neue Künstliche-Intelligenz-Modelle vorgestellt hatte. Investoren reagierten euphorisch auf die neueste Version des fundamentalen "Ernie"-Modells sowie ein innovatives Reasoning-Modell, das laut Baidu mit DeepSeeks bahnbrechendem R1 konkurrieren kann. KI-Wettlauf: Baidu will zurück an die Spitze Reasoning-Modelle gelten als entscheidender Schritt in der Evolution …