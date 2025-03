Berlin (ots) -Die Landwirtschaft der Zukunft zum Anfassen und Erleben - das ist das Ziel der Blühenden Zukunft Tour! Die AgrarScouts (http://www.moderne-landwirtschaft.de/agrarscouts) vom Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de) starten ihre deutschlandweite Tour und machen am 29. und 30. März 2025 auf der Maker Faire in Dortmund Halt. Besucher:innen erwartet ein interaktives Erlebnis rund um nachhaltige Landwirtschaft, Innovationen und Naturschutz.Die AgrarScouts, ein Netzwerk aus Landwirt:innen und Fachleuten aus der Agrarbranche, setzen sich für einen offenen Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft ein. Sie beantworten Fragen, räumen mit Mythen auf und zeigen, wie moderne Landwirtschaft funktioniert."Viele Menschen haben heute kaum noch direkten Kontakt zur Landwirtschaft. Mit der Blühenden Zukunft Tour wollen wir genau das ändern - und echte Begegnungen schaffen. Unsere AgrarScouts stehen für den direkten Austausch auf Augenhöhe. Wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch zuhören und verstehen, welche Erwartungen die Gesellschaft an die Landwirt:innen hat", erklärt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft.Was erwartet die Besucher:innen auf der Blühenden Zukunft Tour?- Spannende Mitmach-Aktionen: Interaktive Stände zum Anfassen und Erleben- Live-Gespräche mit AgrarScouts: Antworten aus erster Hand- Nachhaltigkeit & Zukunftstechnologien: Landwirtschaft von morgen entdecken- Blühende Vielfalt: Aktionen rund um Biodiversität und NaturschutzNach dem Auftakt in Dortmund wird die Blühende Zukunft Tour in den kommenden Monaten durch ganz Deutschland reisen und weitere Stationen machen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich vor Ort ein eigenes Bild von der Landwirtschaft zu machen und mit den AgrarScouts ins Gespräch zu kommen.Mehr Infos zur Tour & den nächsten Stopps: moderne-landwirtschaft.de/bluehende-zukunftstourÜber das Forum Moderne LandwirtschaftDas Forum Moderne Landwirtschaft ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unser Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5993243