HIVE Digital Technologies: Riesiger Mining-Ausbau in Paraguay

HIVE Digital Technologies hat die Übernahme des Yguazú-Mining-Standorts in Paraguay abgeschlossen. Mit dieser Expansion könnte das Unternehmen seine Mining-Kapazität um 317 % erhöhen - von bisher 6 Exahashes pro Sekunde (EH/s) auf 25 EH/s bis September 2025.

Paraguay als strategischer Standort

Durch die Akquisition der 200-Megawatt (MW) starken Wasserkraftanlage in Yguazú von Bitfarms Ltd. verstärke HIVE sein Engagement in Lateinamerika. Die gesamte Betriebsleistung in Paraguay könnte sich damit auf 300 MW summieren, einschließlich eines bereits geplanten 100-MW-Standorts in Valenzuela. Weltweit solle die Kapazität des Unternehmens bis zum dritten Quartal 2025 auf 430 MW anwachsen.



Paraguay biete mit stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen, günstigen Energiekosten und nachhaltiger Stromversorgung durch Wasserkraft optimale Bedingungen für diese Expansion. HIVE halte an seinem Prinzip fest, ausschließlich erneuerbare Energien zu nutzen, um den CO2-Ausstoß der Bitcoin-Mining-Operationen zu minimieren.

Entwicklung des Yguazú-Standorts in zwei Phasen

Die Umsetzung des Projekts erfolge in zwei Phasen:



-Phase 1 solle bis zum 1. April 2025 abgeschlossen sein. Der Bau sei bereits zu 80 % fertiggestellt. Nach vollständiger Inbetriebnahme könnte diese Phase eine Hashrate von 6 EH/s liefern.



-Phase 2 solle bis zum 31. August 2025 abgeschlossen werden. Durch den Einsatz effizienter, hydrogekühlter ASIC-Miner sei eine Erhöhung der Kapazität um weitere 6,5 EH/s geplant.



HIVE habe sich ASIC-Miner mit einer Gesamtleistung von 15 EH/s gesichert, darunter 8,6 EH/s durch den Erwerb von Bitmain S21+ Hydro-Minern. Weitere Anschaffungen seien vorgesehen, um das Ziel von 25 EH/s zu erreichen. Die angestrebte Effizienz der Flotte liege bei 16,5 Joule pro Terahash (J/TH), was die Betriebskosten erheblich senken könnte.