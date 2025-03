Am Montag hat Audi mitgeteilt, dass der Autobauer ein Sparprogramm samt Stellenabbau auflegen wird. Am Dienstag hat die wichtige Volkswagen-Tochter die Zahlen für 2024 präsentiert. Aus diesen geht klar hervor, warum das Sparprogramm so dringend nötig ist: Gewinn und Marge sind deutlich eingebrochen.Konkret sank der Umsatz um 7,6 Prozent auf 64,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis halbierte sich nahezu von 6,3 auf 3,9 Milliarden Euro. Die operative Marge lag bei sechs Prozent, drei Prozentpunkte ...

