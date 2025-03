Am 8. Mai stehen bei Knorr-Bremse die Zahlen zum ersten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Auftragsplus von 1 Prozent auf 2,134 Milliarden Euro. Der Umsatz soll um 1 Prozent auf 1,955 Milliarden Euro sinken. Das EBIT wird bei 240 Millionen Euro gesehen, was einer Marge von 12,3 Prozent entspricht. Die Prognose für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...