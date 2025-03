Der Frankfurter Banktitel setzt seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort und profitiert von steigendem Anlegervertrauen sowie geplanten Infrastrukturinvestitionen.

Die Commerzbank-Aktie erlebte am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung und setzte ihren positiven Trend fort. Im frühen XETRA-Handel kletterte der Anteilsschein um 1,2 Prozent auf 24,37 Euro und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 24,39 Euro, welches bereits am Vormittag kurzzeitig erreicht wurde. Besonders beeindruckend erscheint diese Entwicklung im Jahresvergleich: Die Aktie notiert aktuell mehr als 105 Prozent über ihrem Tiefstand vom März 2024, als der Kurs bei lediglich 11,85 Euro lag.

Die Aufwärtsbewegung der Commerzbank reiht sich in einen breiteren Trend ein, bei dem Anleger verstärkt auf zyklische Titel und Bankenwerte setzen. Der europäische Bankensektor erreichte am Dienstagvormittag den höchsten Stand seit 17 Jahren - ein deutliches Zeichen für das wiedererwachte Vertrauen der Investoren in die Finanzbranche.

Konjunkturprogramme beflügeln Bankenaktien

Die geplanten umfangreichen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung wirken als Katalysator für den Finanzsektor. Experten sehen in dieser fiskalischen Kehrtwende der deutschen Politik eine bedeutende Chance für Banken wie die Commerzbank, deren Kreditgeschäfte durch die Konjunkturstimuli einen kräftigen Schub erhalten könnten. Finanzmarktbeobachter zeigen sich optimistisch, dass die Wachstumsinitiative die Kurse weiter beflügeln wird. Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 bereits eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro, während Analysten für das kommende Jahr eine Erhöhung auf 0,85 Euro prognostizieren. Die positiven Erwartungen spiegeln sich auch in den Quartalszahlen wider: Zuletzt konnte das Finanzinstitut ein Ergebnis je Aktie von 0,65 Euro verbuchen - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,32 Euro. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,32 Euro je Aktie.

