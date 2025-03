© Foto: adobe.stock.com

Sah es am gestrigen Montag noch ein wenig danach aus, dass dem Goldpreis der Schwung der letzten Woche abhandengekommen ist, bietet sich am heutigen Dienstag ein ganz anderes Bild. Gold macht wieder mächtig Dampf. Gold bricht aus. Und das vor dem Fed-Termin! Der Goldpreis scheint vor dem morgigen (19. März) Fed-Termin jegliche Zurückhaltung abzulegen. Getrieben von der aktuellen Gemengelage bricht der Goldpreis zur Stunde deutlich über die 3.000 US-Dollar aus. Ob der Ausbruch verfrüht ist, wird sich spätestens morgen herausstellen. Nicht nur die Leitzinsenscheidung selbst steht im Fokus, auch die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Zinsen, Inflation etc. sind …