Deutz stellt Dieselmotoren, Gasmotoren und elektrischen Antriebssysteme her. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist weltweit tätig, die Produktpalette reicht von kleinen, kompakten Motoren bis hin zu großen Industriemotoren. Das Unternehmen will den Rüstungsbereich ausbauen, die Aktie legt kräftig zu. Zu den Kernbereichen von Deutz zählen On-Road- und Off-Road-Motoren, die in Bereichen wie Landwirtschaft, Bauwesen, stationären Anlagen und Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen. Zudem bietet das Unternehmen ...

