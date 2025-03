BYD - Neue Schnellladetechnologie sorgt für Allzeithoch

Werbung







Der chinesische Autohersteller BYD konnte am Montagabend mit einem neuen Schellladesystem für E-Fahrzeuge beeindrucken.



Der chinesische Autohersteller BYD hat am Montagabend ein neues Schnellladesystem für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Die sogenannte Super-e-Plattform soll eine Spitzenleistung von 1000 Kilowatt bieten und es ermöglichen innerhalb von fünf Minuten eine Reichweite von 470 km aufzuladen. Sollte sich die Ladeleistung in der Praxis bestätigen, so wäre dies ein massiver Fortschritt gegenüber der Konkurrenz. Die modernsten Ladegeräte des amerikanischen Autoherstellers Tesla ermöglichen derzeit nur 500 Kilowatt Leistung und brauchen im Vergleich noch rund 15 Minuten Ladezeit für 270 Kilometer Reichweite. Auch für die Zukunft hat BYD ambitionierte Ziele. So soll die Ladezeit von Elektrofahrzeugen in Zukunft so weit verringert werden, dass sie mit der Tankzeit von Benzinfahrzeugen vergleichbar ist. Im Rahmen der Präsentation stellte BYD ebenfalls zwei neue Auto-Modelle vor, die als erste mit dem neuen Schnelladesystem ausgestattet sind: die Limousine Han L und der SUV Tang L. Des Weiteren plant das Unternehmen in China mehr als 4000 Ladestationen für die neue Plattform zu errichten. Der Markt reagierte sehr positiv auf die vorgestellten Zahlen. Im Handel an der Hong Kong Stock Exchange stieg die BYD-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 6 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 408,80 HKD.







