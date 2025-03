Graz (ots) -Das österreichische Restaurant VINA, gestaltet vom Architekturbüro INNOCAD, wurde in London bei den "International Property Awards 2025" für das schönste "Leisure Interieur" der Welt ausgezeichnet. Aktuell ist es über Monate ausgebucht.Damit ist das vietnamesische Szene-Restaurant VINA im österreichischen Graz nun endgültig einer der angesagtesten Kulinarik-Hotspots der Welt: Nach der Auszeichnung der 84-jährigen Thi Ba Nguyen zur ältesten Spitzenköchin der Welt (Gault&Millau) wurde das Restaurant von Robert Nguyen bei den renommierten "International Property Awards" in London (gesponsert von LAUFEN) nun auch für das weltweit schönste Interieur in der Kategorie "Leisure" ausgezeichnet.Gestaltet wurde das VINA vom Grazer Architekturbüro INNOCAD. Ein Erlebnis, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch auf eine gefühlvolle kulturelle Reise nach Vietnam einlädt. Das VINA ist derzeit über Monate hinweg ausgebucht.Eingereicht bei den "International Property Awards 2025" wurden Projekte aus 45 Ländern. Die Jury lobte unter anderem auch die Farbpalette aus Schwarz, Dunkelgrün und dezenten goldenen Akzenten, die Opulenz und Wärme ausstrahlt, während sorgfältig platzierte kreisförmige Muster das Interieur als verbindendes Designelement durchziehen.Es ist dies bereits die zweite internationale Design-Auszeichnung für das erfolgreiche Grazer Restaurant: Bereits im vergangenen Dezember wurde das VINA in Manhattan bei den "Interior Design's 19th Annual Best of Year Awards" geehrt und erhielt das prestigeträchtige "Honoree"-Siegel in der Kategorie "Fine Dining". Diese renommierten Awards sind eine der angesehensten Auszeichnungen in der internationalen Designwelt.www.vina-restaurant.at (https://vina-restaurant.at/)www.propertyawards.net (https://propertyawards.net/)www.interiordesign.net (https://interiordesign.net/)Pressekontakt:DREAMS HAPPEN KommunikationMichael Pöcheim-PechTelefon: +43 660 562 80 67E-Mail: office@dreamshappen.atOriginal-Content von: VINA Restaurant, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101681/100929707