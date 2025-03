Hamburg (ots) -enomyc, eine der führenden Beratungen für den Mittelstand, zählt laut dem Wirtschaftsmagazin brand eins zum zwölften Mal in Folge zu den besten Unternehmensberatern Deutschlands. Für das Ranking wurden knapp 8.700 Kunden und Mitarbeitende von Beratungsunternehmen nach ihren Empfehlungen befragt.In der zwölften Ausgabe der Befragung, die den Beratungsmarkt jährlich in Zusammenarbeit mit Statista untersucht, haben die Mittelstandsberater von enomyc einmal mehr Bestnoten vor allem von ihren Kunden erhalten. Insbesondere in den Bereichen Restrukturierung sowie in der Beratung in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau haben sie überdurchschnittlich gut abgeschnitten."Dass uns viele unserer Kunden so positiv beurteilen, erfüllt uns mit großem Stolz - zumal über diesen inzwischen ja beachtlichen Zeitraum von zwölf Jahren", sagt Uwe Köstens, Gründer und Managing Partner bei enomyc. "Die erneute Auszeichnung zeigt, dass wir mit unserer umsetzungsorientierten Beratung, vor allem aber durch unsere Personalpolitik einen entscheidenden Unterschied machen", so Managing Partner Julia Hammer: "Einer perfekten Mischung aus jungen, akademisch hervorragend ausgebildeten Mitarbeitenden, die technologisch hoch affin sind und wertvolle neue Impulse mitbringen auf der einen Seite und erfahrenen Beratern, die schon viele Krisen gemeistert haben, auf der anderen. Die Synergien, die sich daraus ergeben, schaffen messbaren Mehrwert."In der Experten-Befragung für das brand eins-Ranking können Empfehlungen für insgesamt 17 Branchen und 21 Arbeitsbereiche ausgesprochen werden. Selbstempfehlungen sind ausgeschlossen. Außerdem wurden rund 2.000 leitende Angestellte (etwa Head of Strategy, Head of Business Development etc.) aus DAX, M-DAX, S-DAX und Tec-DAX-Unternehmen um ihre Einschätzung und Erfahrungen gebeten.Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zwölfmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 achtmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.Pressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/5993313