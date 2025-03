Chris Fowler, langjähriger Kommentator von ESPN, wird die renommierte U.S. Open Polo 2025 moderieren

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 18. März 2025 / Global Polo Entertainment (GPE), die Entertainment-Tochtergesellschaft von USPA Global, verlängert ihre historische Beziehung mit ESPN bis 2026. USPA Global verwaltet U.S. Polo Assn., die mehrere Milliarden Dollar schwere weltweite Sportmarke und offizielle Marke der United States Polo Association (USPA).

Chris Fowler, langjähriger Kommentator von ESPN

Die Beziehung stützt sich weiterhin auf die bahnbrechende Vereinbarung zwischen GPE und ESPN, die den Polosport erstmals 2022 einem immensen weltweiten Publikum nahebrachte. Seither ist der Sport in vielen Teilen der Welt präsent und erreicht über verschiedene Plattformen Millionen von Haushalten.

Im Jahr 2025 wird ESPN seinen Fans das renommierteste Turnier von Nordamerika präsentieren, die U.S. Open Polo Championship, wie auch die U.S. Open Women's Polo Championship und den Gauntlet of Polo, die jeweils auf Field One des Stadiums von U.S. Polo Assn. stattfinden, sowie die Spiele der Women's and Men's National Intercollegiate Championship (NIC) und weitere ausgewählte internationale Spiele. Die Spielübertragungen und -zeiten finden Sie in Ihrem lokalen Programm von ESPN.

Die Spannung der Polo-Saison 2025 steigert sich noch dadurch, dass der langjährige Kommentator von ESPN, Chris Fowler, vor Ort sein wird, um die U.S. Open Polo Championship 2025 am Sonntag, dem 20. April, vor der voraussichtlich größten Zuschauermenge zu moderieren, die sich jemals das renommierteste Turnier in Nordamerika angeschaut hat. Fowler ist seit beinahe 30 Jahren bei ESPN und tritt in vielen der populären Sendungen des Fernsehsenders auf; unter anderem moderierte er von 1998-2007 die ESPN-Übertragung der Triple-Crown-Pferderennen.

Am bekanntesten ist Fowler für seinen Live-Kommentar beim Top-College-Footballspiel des Senders jede Woche auf ABC Saturday Night Football und SEC on ABC, wo er an der Seite von Spielanalytiker Kirk Herbstreit und Feldreporterin Holly Rowe arbeitet. Über die Jahre moderierte der Emmy-prämierte Kommentator auch die Grand-Slam-Tennisberichterstattung von ESPN und SportsCenter, College GameDay - dafür bekam die Sendung unter anderem drei Emmy-Auszeichnungen in der Sparte Outstanding Studio Show - Weekly, während Fowler moderierte - und College-Basketball der Herren, unter anderem die Vor-Ort-Berichterstattung zu den Final Four der NCAA.

"Ich bin seit Jahren ein Fan des Polosports, und jetzt freue ich mich sehr, Teil der echten Polo-Erfahrung zu werden, wenn ich die U.S. Open Polo Championship vor dem voraussichtlich größten Publikum moderiere, das sich jemals diese Höchstleistung des Sports angeschaut hat", sagte Fowler über seine neue Rolle. "Ich habe so viele großartige Spiele und Spieler kommentiert, und dies gibt mir nun die Möglichkeit, über eine völlig andere Art von Sportlern an der Seite ihrer Pferde in diesem spannenden Spiel von Geschwindigkeit und Präzision zu sprechen."

"Ich bin auch stolz darauf, diesen einzigartigen Sport dem größeren Publikum von ESPN nahezubringen und ihm die Aufmerksamkeit zu geben, die er als Wettkampf- und Geschicklichkeitssport verdient", so Fowler weiter.

Diese facettenreiche Beziehung wird die Endspiele der wichtigsten nordamerikanischen Poloturniere wieder auf die Plattformen von ESPN bringen - mit Ausstrahlung der Spiele auf ESPN2, ESPNU, ESPNEWS, ESPN.com und On-Demand auf der ESPN-App.

"Die USPA arbeitet weiterhin eng mit ESPN zusammen und würdigt diese erstaunliche Beziehung damit, dass sie eine völlig neue Generation von Sportfans für die spannende Welt des Polos anzieht", sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, welche die weltweite, mehrere Milliarden Dollar schweren Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. "Die Verstärkung des Übertragungsteams für die U.S. Open Polo Championship durch Chris Fowler ist ein Beleg für den Erfolg dieser bahnbrechenden Beziehung und wird die globale Dynamik des Sports rund um den Globus weiter antreiben."

"Wir sind davon überzeugt, dass Chris zu der Tradition, Eleganz, Leidenschaft und globalen Reichweite unseres Sports passt", so Prince weiter.

Durch die Übertragung vieler der herausragenden Poloturniere der Welt jedes Jahr seit 2022, unter anderem der U.S. Open Polo Championship, der XII Federation of International Polo (FIP) Championship und der Paris Games Polo Challenge, hat der Polosport ein vollkommen neues und begeistertes Publikum auf ESPN erreicht. Die Verlängerung der Beziehung mit ESPN wird Polo noch mehr Aufmerksamkeit bringen.

In Verbindung mit den Spielen wird ESPN noch einmal mehrere 25-minütige, von GPE produzierte Fernsehsendungen ausstrahlen. Die preisgekrönte Sendung "Breakaway: Presented by U.S. Polo Assn." bietet einen Blick hinter die Kulissen in das Leben und die Karriere von Polospielern und Pferden aus der ganzen Welt und umfasst "Breakaway"-Folgen wie "Polo in the Palm Beaches", "Women in Polo", "Polo in College" und "Polo in England", um nur einige zu nennen. Diese Folgen, die in die erweiterte Medienverbreitung eingebunden sind, werden auch auf StarSports, beIN Sport und Times of India ausgestrahlt.

"Die USPA freut sich außerordentlich über die langfristige Vision der Beziehung mit ESPN und über die Anerkennung, die Polo durch die Übertragung auf ESPN von einer neuen Fangemeinde rund um den Globus erhalten wird", erklärt Stewart Armstrong, Chairman der USPA. "Wir erwarten eine weitere wettbewerbsintensive Saison, die durch die Partnerschaft mit ausgezeichneten Sportlern - sowohl Spielern als auch ihren Pferden - angetrieben wird, die in der Reihe Gauntlet of Polo hier im neu renovierten USPA National Polo Center (NPC) - Wellington gegeneinander antreten werden."

Für aktuelle Informationen und wichtige Nachrichten melden Sie sich bitte unter globalpolo.com für den Polo Insider Newsletter an.

Über ESPN

ESPN, die weltweit führende Sportunterhaltungsmarke, verfügt über acht US-Fernsehsender, Direct-to-Consumer ESPN+, ESPN Radio, ESPN.com, ist auf allen Kontinenten der Welt vertreten und mehr. ESPN steht zu 80 Prozent im Eigentum von ABC, Inc. (einer indirekten Tochtergesellschaft von The Walt Disney Company) und zu 20 Prozent im Eigentum von Hearst.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem 1890 gegründeten größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut ?License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der? global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und verwaltet die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

Über die United States Polo Association (USPA)

Die United States Polo Association wurde gegründet und besteht zu dem Zweck, den Polosport zu fördern, die Aktivitäten seiner Mitgliedsvereine und eingetragenen Mitgliedsspieler zu koordinieren, die Poloturniere, -wettkämpfe und -spiele zu veranstalten und zu beaufsichtigen, und die Regeln, Handicaps und Turnierbedingungen für diese Veranstaltungen bereitzustellen. Ihre übergreifenden Ziele sind die Verbesserung des Sports und die Förderung der Sicherheit und des Wohlergehens seiner Teilnehmer - der Spieler und der Pferde gleichermaßen. Die im Jahr 1890 gegründete USPA ist die größte gemeinnützige Sportorganisation Nordamerikas für den Polosport. Die USPA besteht gegenwärtig aus mehr als 200 Mitgliedsvereinen und über 5.000 eingetragenen Mitgliedsspielern. Sie prämiert und beaufsichtigt jährlich etwa 50 nationale Turniere, die von ihren Mitgliedsvereinen aufgetragen werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter uspolo.org.

