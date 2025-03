Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen bemerkenswerten Erfolg an den Finanzmärkten. Mit einem Gewinn pro Aktie von 0,95 Renminbi Yuan konnte das Unternehmen die Analystenerwartungen von 0,873 Renminbi Yuan deutlich übertreffen. Dies entspricht einer signifikanten Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,70 Renminbi Yuan. Auch umsatzseitig überzeugte der Konzern mit 365,91 Milliarden Renminbi Yuan, was die Expertenschätzungen von 360,26 Milliarden übertraf und eine beachtliche Steigerung zum Vorjahreswert von 270,97 Milliarden darstellt. Die positive Entwicklung spiegelte sich unmittelbar im Aktienkurs wider: In Hongkong schloss die Xiaomi-Aktie mit einem Plus von 3,32 Prozent bei 57,65 HKD. Im Frankfurter Handel kletterte das Papier zeitweise um 1,5 Prozent auf 7,00 Euro, nachdem es bereits bei 6,84 Euro in den Handelstag gestartet war. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie sogar einen Wert von 7,10 Euro. Diese Entwicklung unterstreicht die robuste Marktposition des Technologieunternehmens, das innerhalb eines Jahres eine beeindruckende Kurssteigerung von über 314 Prozent verbuchen konnte - von einem 52-Wochen-Tief bei 1,69 Euro auf das aktuelle Niveau.

Positive Jahresbilanz trotz geopolitischer Herausforderungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi ?

Die starke Performance von Xiaomi ist besonders bemerkenswert angesichts der geopolitischen Spannungen, die auf chinesischen Aktien lasten. Im vierten Quartal 2024 konnte das Unternehmen mit einem Ergebnis pro Aktie von 0,23 HKD einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 0,21 HKD verzeichnen. Der Quartalsumsatz stieg um beachtliche 31,51 Prozent auf 100,66 Milliarden HKD im Vergleich zu 76,54 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum. Anleger und Marktbeobachter richten ihren Blick nun auf die kommenden Quartalszahlen, wobei die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 für den 21. Mai 2025 erwartet wird. Das 52-Wochen-Hoch der Xiaomi-Aktie liegt bei 7,15 Euro und damit nur 2,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Für Investoren bleibt Xiaomi mit seiner dynamischen Marktentwicklung weiterhin ein interessanter Wert im Technologiesektor.

Anzeige

Xiaomi-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Xiaomi-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Xiaomi-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Xiaomi-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Xiaomi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...