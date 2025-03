Die Spekulationen der Hedge Funds auf eine Öffnung des russischen Kapitalmarktes laufen auf Hochtouren. Alle suchen nach Wegen, um an russische Assets zu kommen, bevor alle anderen offiziell wieder in den Markt dürfen. Die grössten Probleme dabei sind, dass die Banken und Broker sich weigern, die Aktien zu bewegen oder der Handel wie im Falle einiger Anleihen und dem Rubel sehr dünn ist, was die Kurse treibt. Obendrein müssen die Spekulanten damit rechnen, dass die Trump-Administration doch noch in letzter Minute ihre Meinung ändert und die ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...