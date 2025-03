Ruggell, Liechtenstein (ots) -RM Equity Partners (RMEP) hat kürzlich ein exklusives Skievent in Bivio, Schweiz, organisiert und dabei einige seiner vertrauenswürdigsten Geschäftspartner zu zwei intensiven Tagen des Skitourengehens eingeladen.Das Event stand ganz im Zeichen des Tourenski, einer anspruchsvollen Skisportart, die Ausdauer, Technik und Naturverbundenheit vereint. Die Teilnehmer erkundeten die unberührten Hänge von Bivio und genossen die einzigartigen alpinen Bedingungen.Neben dem sportlichen Erlebnis bot die Veranstaltung die Möglichkeit, Geschäftsbeziehungen in einem ungezwungenen Umfeld zu vertiefen.Über RM Equity PartnersRM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitale Geschäftsmodelle. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen mehr als 600 Mitarbeiter in Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Die digitalen Plattformen von RMEP erreichen jährlich über 400 Millionen Nutzer weltweit.Pressekontakt:RM Equity PartnersCamelia SiskoE-Mail: camelia@rmep.liOriginal-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101682/100929708