Nach neun Monaten im All können Suni Williams und Butch Wilmore voraussichtlich heute auf die Erde zurückkehren. Hier erfährst du, wo du das Abdocken und den Splashdown live verfolgen kannst. Eigentlich sollten die Astronaut:innen Suni Williams und Butch Wilmore nur etwa eine Woche auf der Internationalen Raumstation ISS verbringen - am Ende wurden daraus mehr als neun Monate. Grund dafür waren technische Probleme an der Starliner-Maschine von Boeing, ...

