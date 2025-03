Der ehemalige Vorsitzende von BlackRocks Alternatives Business und Global Head of Active Equities sowie President CEO von CPPIB tritt dem führenden Dienstleister für Privatmarktfonds bei

Die Ernennung von Mark Wiseman unterstreicht die Position von Alter Domus als weltweit führender Dienstleister für alternative Vermögenswerte

Alter Domus, der weltweit führende Anbieter von technologiegestützten Fondsdienstleistungen für die Bereiche Private Equity, Real Assets und Private Debt, hat heute Mark Wiseman zum Vorsitzenden ernannt. Herr Wiseman ist der ehemalige Leiter von Active Equities und Vorsitzender des Geschäftsbereichs Alternatives von BlackRock sowie Präsident und CEO des Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

Mark Wiseman

Nach einer erfolgreichen Amtszeit wird René Beltjens als Vorsitzender zurücktreten, aber seinen Sitz im Vorstand behalten.

Als Spezialist für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von 3 Billionen US-Dollar ermöglicht es die umfassende Servicekompetenz von Alter Domus Vermögensverwaltern, sich auf Investitionen zu konzentrieren und überdurchschnittliche Renditen für Investoren zu erzielen.

Die Führungsposition von Alter Domus im Bereich alternativer Anlagen und das Wachstum des Marktanteils wurden durch erhebliche Investitionen in Fondsverwaltungsdienstleistungen und Lösungen für den Fremdkapitalmarkt erreicht. Als Anbieter technologiebasierter Lösungen ist Alter Domus in der Lage, die komplexen Daten- und operativen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die CFOs und COOs von Privatmarktunternehmen konfrontiert sind.

Mark Wiseman, Vorsitzender von Alter Domus, sagte: "Ich freue mich darauf, mit dem hochqualifizierten globalen Team von Alter Domus zusammenzuarbeiten, um die Chancen zu nutzen, die Innovationen und Investitionen der nächsten Generation alternativen Investmentkunden und ihren Investoren weltweit bieten. Alter Domus ist stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner für seinen erstklassigen Kundenstamm zu sein und exzellenten Service zu bieten, der durch branchenführende Technologiekompetenzen unterstützt wird."

Rory Neeson, Partner und Leiter des Sektorteams für Unternehmensdienstleistungen bei Cinven, sagte: "Wir freuen uns, eine Führungspersönlichkeit von Marks Kaliber im Unternehmen willkommen zu heißen. Als Vorsitzender wird er mit dem Managementteam und den Aktionären von Alter Domus zusammenarbeiten, um das erhebliche Potenzial für weiteres Wachstum in der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung zu realisieren."

Doug Hart, Chief Executive Officer von Alter Domus, kommentierte: "Mit seiner beneidenswerten Erfolgsbilanz im Bereich des institutionellen Investmentmanagements und seiner Erfahrung mit alternativen Vermögenswerten freuen wir uns, Mark als Vorsitzenden begrüßen zu dürfen. Mark teilt unsere strategische Vision und unser Engagement für erstklassigen Kundenservice und operative Expertise."

Neben Wiseman als Vorsitzenden wird der Alter-Domus-Vorstand weiterhin auf die Expertise des Mehrheitsinvestors Cinven und anderer Aktionäre, darunter Permira und die ursprünglichen Gründer des Unternehmens, zurückgreifen.

Philip Muelder, Partner und Co-Head of Services bei Permira, und René Beltjens ehemaliger Vorsitzender von Alter Domus, fügten hinzu: "In den letzten zehn Jahren haben die unermüdlichen Bemühungen des Aufsichtsrats und die erstklassige Arbeit der Führung und der Teams von Alter Domus auf der ganzen Welt das Unternehmen in die starke Position gebracht, die es heute genießt. Wir freuen uns darauf, mit Mark Wiseman zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen in den kommenden Jahren weiter wachsen zu lassen."

Über Alter Domus

Alter Domus ist ein führender Anbieter von technologiegestützter Fondsverwaltung, Private Debt und Unternehmensdienstleistungen für die alternative Investmentbranche mit mehr als 5.700 Mitarbeitern in 39 Niederlassungen weltweit. Alter Domus ist ausschließlich auf alternative Anlagen spezialisiert und bietet Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Depotbankdienstleistungen, Kapitalverwaltung, Transferpreise, Domizilierung, Dienstleistungen für Verwaltungsgesellschaften, Kreditverwaltung, Agenturdienstleistungen, Handelsabwicklung und Dienstleistungen für CLO-Manager an.

Weitere Informationen über Alter Domus finden Sie unter www.alterdomus.com und LinkedIn.

Über Cinven

Cinven ist eine führende internationale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Aufbau von Weltklasse-Unternehmen auf globaler und europäischer Ebene konzentriert. Die Fonds von Cinven investieren in sechs Schlüsselsektoren: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). Cinven unterhält Büros in London, Frankfurt, Paris, Mailand, Luxemburg, Madrid, New York und Guernsey.

Cinven verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen Portfoliounternehmen, deren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und der Gesellschaft.

Weitere Informationen zu Cinven finden Sie unter www.cinven.com und LinkedIn.

Über Permira

Permira ist eine globale Investmentgesellschaft, die erfolgreiche Unternehmen mit Wachstumsambitionen unterstützt. Das 1985 gegründete Unternehmen berät Fonds in zwei Kern-Anlageklassen, Private Equity und Kredite, mit einem zugesagten Gesamtkapital von rund 80 Milliarden Euro.

Permira ist einer der weltweit aktivsten Investoren im Dienstleistungssektor und hat ca. 12 Milliarden Euro in Partnerschaften mit mehr als 40 Unternehmen weltweit investiert. Zu den aktuellen und früheren Investitionen der Permira-Fonds in diesem Sektor gehören: Acuity Knowledge Partners, Axiom, Cielo, Clearwater Analytics, DiversiTech, Engel Völkers, Evelyn Partners, Kroll, Motus, Relativity, Reorg, Tricor und Westbridge Advisory.

Die Permira Private-Equity-Fonds haben etwa 300 Private-Equity-Investitionen in fünf Schlüsselsektoren getätigt: Technologie, Konsumgüter, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Klima. Permira beschäftigt über 500 Mitarbeiter in 16 Niederlassungen in Europa, den USA und Asien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.permira.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

