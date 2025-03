Chance auf 200% Kursgewinn!: "Jetzt zugreifen: Steigen Sie ein und profitieren Sie vom Nickelboom!"

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

trotz aktueller Verunsicherung an den Börsen bietet der Rohstoffsektor, insbesondere Nickel, außergewöhnliche Gewinnchancen für 2025.

Der Nickelpreis hat in den letzten Jahren einige Herausforderungen durchgemacht. Der Markt ist nach wie vor von einem Überangebot geprägt, was vor allem auf die Produktion in Indonesien zurückzuführen ist. Seit 2017 hat Indonesien die Produktion von rostfreiem Stahl, bekannt als StS, stark erhöht und ist bis 2020 der zweitgrößte Verbraucher weltweit geworden. Im Jahr 2021 stieg die Nachfrage im Inland auf 380.000 Tonnen.

Allerdings hat der Nickelverbrauch in Indonesien aufgrund von Importbeschränkungen in mehreren Ländern im Jahr 2022 und 2023 bereits wieder abgenommen. Für 2025 wird ein Verbrauch von etwa 390.000 Tonnen geschätzt, wobei ein Anstieg von 9 % bis 2026 laut der World Stainless Steel Association zu erwarten ist.

Canada Nickel ist ein Vorreiter für nachhaltigen Nickelabbau in Nordamerika. Mit ihrem Flaggschiff-Projekt Crawford setzt das Unternehmen neue Maßstäbe: riesige, skalierbare Nickelreserven, modernste Technologie und das Ziel, die erste CO2-neutrale Nickelproduktion zu verwirklichen.

Canada Nickel hat mit seinem Crawford Projekt im Timmins Gebiet eine vielversprechende Lösung entwickelt. Das Unternehmen strebt eine Nickelproduktion an, die CO2-neutral ist und sogar CO2 speichern kann. Das Crawford Projekt ist so weit fortgeschritten, dass eine Bauentscheidung bis 2025 getroffen werden kann.

Das Crawford-Projekt von des Unternehmens hat bedeutende Fortschritte gemacht, insbesondere mit dem Abschluss des Front-End Engineering Designs (FEED). Diese Entwicklungen sind entscheidend, um das Projekt bis Ende 2025 in die Bauphase zu bringen und den Timmins Nickel District als führenden Nickelbezirk zu etablieren.

Canada Nickel hat über 20 ultramaphische Ziele konsolidiert, die 25-mal so groß sind wie das 1,6 Quadratkilometer große Gebiet von Crawford. In den kommenden Jahren sollen acht zusätzliche Ressourcen gemeldet werden. Das Unternehmen plant auch, die Nickel-, Edelstahl- und Legierungsstahlproduktion vor Ort zu integrieren, um die Abhängigkeit von asiatischer Produktion zu verringern.

Analyse des Nickelmarktes und warum Kanada-Nickel ein großes Potenzial hat

Wie Sie im Video erfahren haben ist das Crawford-Projekt von Canada Nickel auf dem besten Weg, eine Schlüsselrolle im Timmins Nickel Distrikt zu spielen. Mit der Möglichkeit, das größte Nickel-Sulfid-Vorkommen der Welt zu werden, sind die Fortschritte, die das Unternehmen gemacht habt, vielversprechend. Die Kombination aus innovativen Ansätzen und strategischen Entscheidungen wird es Canada Nickel ermöglichen, die Ressourcen effizient zu nutzen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu optimieren.

Die Machbarkeitsstudie zeigt beeindruckende Zahlen:

Ein MPV von 2,5 Milliarden US-Dollar nach Steuern und ein IR von 17,1 %. Mit CO2-Gutschriften könnte der Wert auf 2,6 Milliarden US-Dollar steigen und ein IRR von 18,3 % erreichen. Das Projekt hat eine Lebensdauer von 41 Jahren geplant, was es zu einer langfristigen Investitionsmöglichkeit macht.

Die Projektfinanzierung läuft auf Hochtouren, mit einer Kreditzusage über 500 Millionen Dollar von der Export Development Canada Agentur. Darüber hinaus gibt es eine Unterstützung von 500 Millionen kanadischen Dollar von einer führenden Finanzinstitution. Diese Finanzierungsmöglichkeiten sind entscheidend, um das Projekt voranzutreiben und die staatlichen Genehmigungen bis Herbst 2025 zu erhalten.

Canada Nickel verkündet weitere erfolgreiche Explorationsergebnisse der "Three Giants", einschließlich des bisher höchsten Gehalts bei Mann West

In der letzten Woche hat das Unternehmen weitere Explorationsbohrergebnisse von den Grundstücken Reid, Mann West und Midlothian bekannt zu geben!

Reid, Mann West und Midlothian liefern weiterhin starke Ergebnisse

Mann West : Der bisher hochgradigste Abschnitt mit 0,63% Nickel auf 4,5 Metern innerhalb von 18 Metern mit 0,40% Nickel innerhalb einer gesamten mineralisierten Kernlänge von 452 Metern mit 0,27% Nickel in Bohrloch MAN24-79

Midlothian : Durchgängig höhere Gehalte über die gesamte Kernlänge. 0,32 % Nickel auf 49 Metern, innerhalb einer gesamten Bohrlochlänge von 441,5 Metern mit 0,29 % Nickel in Bohrloch MID24-13.

Reid - Die Infill- und Erweiterungsbohrungen werden erwartungsgemäß fortgesetzt, wobei in zwei neuen Bohrlöchern hochgradiges Nickel durchschnitten wurde:

0,48% Nickel über 12,0 Meter und 0,41% Nickel über 37,5 Meter innerhalb von 73,5 Metern mit 0,34% in REI24-52, alle innerhalb einer gesamten Kernlänge von 722,7 Metern mit 0,24% Nickel

0,47% Nickel auf 9,4 Metern innerhalb von 171,5 Metern mit durchschnittlich 0,27% Nickel in REI24-51

"Unser regionales Explorationsprogramm liefert durchgehend hervorragende Ergebnisse, wobei jedes der Three Giants starke Bohrergebnisse lieferte. Diese Ziele haben jeweils eine größere Zielfläche als unser Vorzeige-Nickelsulfidprojekt Crawford und unterstreichen das große Potenzial des Nickeldistrikts Timmins. Wir freuen uns darauf, die verbleibenden sechs Ressourcen bis Mitte 2025 zu veröffentlichen, womit sich die Gesamtzahl auf acht regionale Ressourcen erhöht und die enormen Ausmaße der Nickelressourcen innerhalb des Distrikts verdeutlicht werden" CEO Mark Selby

Die vollständige News zu den Explorationsergebnissen können Sie hier nachlesen

Unterstützung der First Nations und lokale Partnerschaften

Die Unterstützung der First Nations ist für den Erfolg des Crawford-Projekts von entscheidender Bedeutung. Canada Nickel hat enge Beziehungen zu den lokalen Gemeinden aufgebaut, die auf eine gemeinsame Vision für die Entwicklung der Region abzielen. Die Partnerschaft mit Wabun, einem Geschäftsverband von First Nations, ist ein Beispiel für das Engagement, das Projekt lokal zu verankern.

Diese Zusammenarbeit zeigt, dass die Gemeinden bereit sind, aktiv an der Umsetzung des Projekts teilzunehmen, indem sie bestimmte Bauprojekte übernehmen. Solche Initiativen stärken nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern fördern auch ein positives Verhältnis zwischen Canada Nickel und den First Nations.

Enorme Marktchancen für Nickelprodukte in der EV- und Stahlindustrie

Die Nachfrage nach Nickelprodukten, insbesondere in der Elektrofahrzeug- (EV) und Stahlindustrie, wächst kontinuierlich. Die globalen Märkte sind zunehmend auf Nickel angewiesen, um die Anforderungen an nachhaltige und emissionsarme Produkte zu erfüllen. Canada Nickel positioniert sich strategisch, um von diesem Wachstum zu profitieren.

Die Fähigkeit, sowohl für den EV-Markt als auch für die Edelstahl- und Legierungsstahlproduktion hochwertige Nickelprodukte zu liefern, bietet Canada Nickel eine einzigartige Marktposition. Die Unternehmen in den USA und Europa sind Nettoimporteure von Nickel, was zusätzliche Möglichkeiten für Canada Nickel schafft, die eigenen Produkte zu vertreiben.

Für das Jahr 2025 hat Canada Nickel ehrgeizige Ziele gesetzt

Das Unternehmen plant, bis Ende des Jahres eine endgültige Bauentscheidung für das Crawford-Projekt zu treffen. Dies wird durch die Veröffentlichung zusätzlicher Ressourcen im Timmins Nickel District unterstützt, wo insgesamt neun Ressourcen angestrebt werden.

Die Erweiterung der Ressourcen wird durch gezielte Explorationsmaßnahmen ermöglicht, die bereits im Gange sind. Canada Nickel ist bestrebt, das Potenzial des Timmins Nickel District auszuschöpfen und die Vorteile der Nickelproduktion für die gesamte Region zu maximieren.

Ein entscheidender Schritt für die Realisierung des Projekts ist das Genehmigungsverfahren. Canada Nickel befindet sich in der finalen Genehmigungsphase mit der Bundesregierung und ist zuversichtlich, dass alle erforderlichen Genehmigungen bis Ende des Jahres erteilt werden. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil, um die Bauarbeiten planmäßig zu beginnen.

Darüber hinaus werden die provinziellen Genehmigungen in Übereinstimmung mit den föderalen Genehmigungen sequenziert, was einen reibungslosen Ablauf des gesamten Genehmigungsprozesses gewährleistet. Die Fortschritte in diesem Bereich sind ermutigend und zeigen, dass Canada Nickel gut aufgestellt ist, um die nächsten Schritte zu gehen.

Das Unternehmen steht an der Schwelle zu einer aufregenden Phase der Entwicklung

Sind Sie dabei?

Mit dem Crawford-Projekt, den stabilen Partnerschaften mit den First Nations und den vielversprechenden Marktbedingungen hat das Unternehmen eine solide Basis geschaffen, um in den kommenden Jahren zu wachsen. Die Fortschritte im Genehmigungsprozess und die geplanten Ressourcenerweiterungen sind vielversprechend.

Die nächsten Schritte werden entscheidend sein, um die Vision eines der größten Nickel-Sulfid-Projekte der Welt zu verwirklichen.

Wir erwarten mindestens eine Kursverdopplung!

Der Rückgang des Aktienkurses von Canada Nickel in den letzten Monaten ist schwer nachvollziehbar. Die Marktentwicklung zeigt Anzeichen für eine positive Trendumkehr.

Analysten sehen hier eine interessante Investitionsmöglichkeit mit einem Kursziel von 2 kanadischen Dollar für die Aktie.

Mit einem Börsenwert von 112 Millionen Euro ist die Aktie nach Einschätzung der Analysten ein wahres Schnäppchen und gibt spekulativen Anlegern die Chance auf 200% Kursgewinn!

Noch kaufen Sie sich die Firma lächerlich günstig ins Depot! Verpassen Sie diese Chance nicht, denn so wird unter den Profis Geld verdient!

Vielleicht sind Sie ja dieses Mal mit dabei

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie http://www.canadanickel.comum mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA13515Q1037