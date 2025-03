Expansion zielt darauf ab, das Dienstleistungsangebot für institutionelle Kunden zu verbessern und das europäische Wachstum durch eine verstärkte Marktpräsenz zu unterstützen

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des geschäftlichen Zahlungsverkehrs, freut sich, die Einrichtung einer neuen Niederlassung in Luxemburg für seinen Cross-Border-Geschäftsbereich bekanntzugeben. Im Rahmen der fortlaufenden Expansion von Corpay in Europa steht dieser bedeutende Schritt im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in wichtigen Finanzmärkten weltweit zu stärken, und unterstützt seine Wachstumsambitionen im Bereich institutioneller Investoren und privater Fonds.

"Die neue Niederlassung in Luxemburg unterstreicht unser Engagement, die anspruchsvollen Bedürfnisse dieses globalen Kundenstamms zu unterstützen, und versetzt uns in die Lage, unseren institutionellen Kunden, die ihre internationalen Anlagestrukturen in Luxemburg etablieren, ein lokalisiertes Lösungspaket anzubieten", sagt Andrew Shortreid, SVP, Global Institutional Sales, Corpay Cross-Border Solutions. "Luxemburgs Status als wichtiges Finanzzentrum in der EMEA-Region, in dem fast 50 der Beschäftigten im Finanzdienstleistungssektor oder in verwandten Bereichen tätig sind, macht es zu einem idealen Standort für uns. Diese neue Niederlassung wird es uns ermöglichen, unsere Kunden in der grenzüberschreitenden Investmentbranche weltweit besser zu betreuen."

Der Finanzplatz Luxemburg ist der größte in der Eurozone und der drittgrößte in Europa, nach London und Zürich. Luxemburg ist als führender Gerichtsstand in Europa für grenzüberschreitende internationale Fondsgründungen anerkannt und ist nach den USA auch der zweitgrößte Markt für verwaltetes Fondsvermögen. An diesem globalen Investitionsstandort wickeln lokale Fonds üblicherweise Transaktionen in einer Vielzahl von Währungen ab, darunter Yen, Hongkong-Dollar, Pfund und Euro.

Die robuste Entwicklung der luxemburgischen Finanzbranche bietet erhebliche Chancen für Dienstleister, die den Betrieb verschiedener Finanzakteure unterstützen, wie beispielsweise Fondsmanager, die Kapital von europäischen Investoren über luxemburgische Gesellschaften einwerben und lokale Verwaltungsagenten sowie juristische Fachkräfte nutzen.

Vor diesem Hintergrund führt Corpay eine Reihe von institutionellen Lösungen ein, die strategisch auf diesen Markt zielen. Dazu gehören globale Konten mit mehreren Währungen, globale Zahlungen und andere Dienstleistungen, die auf die Unterstützung von Transaktionen ausgerichtet sind. Dieser Ansatz geht auf die Komplexität des Aufbaus von Finanzbeziehungen innerhalb des konservativen luxemburgischen Marktes ein und bietet Kunden eine Alternative zu Banken.

"Luxemburg ist angesichts seines fortschrittlichen Finanzsektors ein entscheidender Markt für Corpay, und wir freuen uns sehr, hier unsere Präsenz aufzubauen", so Mark Frey, Group President, Corpay Cross-Border Solutions. "Diese Expansion beweist unser Engagement für globales Wachstum und unser Bestreben, die Bedürfnisse unserer Kunden in wichtigen Finanzmärkten zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, unsere robuste Architektur und regulatorische Compliance zu nutzen, um unseren Kunden dabei zu helfen, sich in der harten Bankenbranche Luxemburgs zurechtzufinden."

"Wir freuen uns, Roman Sokolowski als Leiter unserer neuen Niederlassung in Luxemburg begrüßen zu dürfen. Roman Sokolowski bringt eine Fülle von Erfahrungen auf dem lokalen Markt und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Finanzbranche mit. Sein umfangreiches Netzwerk und sein proaktiver Ansatz werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Präsenz erweitern und kundenorientierte Lösungen in dieser wichtigen Jurisdiktion ausbauen", fügte Andrew Shortreid hinzu.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument primär auf den Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay, Inc.https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, ist verfügbar unter: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienkontakt:

Keera Hart

Vice President

(905) 580-1257

Keera.Hart@kaiserpartners.com

Ansprechpartner bei Corpay:

Brad Loder

VP, Cross-Border Marketing

(647) 627-6635

brad.loder@corpay.com