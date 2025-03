Zum Jahresbeginn hat KWS Saat eine syndizierte Kreditlinie erneuert und dabei erstmals die Finanzierungskosten an die Nachhaltigkeits-Performance gekoppelt. Warum das Unternehmen auf diese Finanzierungsform setzt, welche Kennzahlen dafür ausgewählt wurden und wie die Umsetzung lief, erfahren Sie in diesem Roundtable. Referent: Thomas Ladage, Head of Expert Hubs Finance, KWS Berlin GmbH Moderatorin: Jasmin Rehne, Redakteurin, FINANCE Magazin