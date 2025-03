Bauinnovation: First Graphene bringt Graphen-Zement auf die Straße

Anzeige / Werbung

First Graphene meldete bedeutende Fortschritte bei der Einführung von Graphen in der weltweiten Zement- und Betonindustrie. In Kooperation mit der Breedon Group werde PureGRAPH in einem britischen Infrastrukturprojekt getestet. Parallel dazu erfolgten erste Anwendungen von Graphen-basierten Mörtel- und Betonlösungen in weiteren internationalen Märkten.

Graphen-Zement für britisches Infrastrukturprojekt

First Graphene habe über drei Tonnen seines speziell entwickelten PureGRAPH-CEM nach Großbritannien geliefert. Das Material werde in Zusammenarbeit mit der Breedon Group in einem Straßenbauprojekt eingesetzt. Die für Mai geplanten Tests sollten die bisherigen Laborergebnisse bestätigen, wonach mit Graphen angereicherter Beton eine um bis zu 16 % höhere Druckfestigkeit aufweise.



Zusätzlich werde ein optimiertes Verfahren zur Zugabe von PureGRAPH-CEM erprobt, das die Anwendungsprozesse vereinfachen und Kosten reduzieren solle. Nach Abschluss der Tests sollten die gewonnenen Daten potenziellen Kunden zur Verfügung gestellt werden, um die Markteinführung weiter voranzutreiben.

Internationale Tests von Graphen-Mörtel und Betonlösungen

Neben den britischen Tests habe First Graphene PureGRAPH an Lianhetech Seal Sands, einen Chemiehersteller in Nordost-England, geliefert. Dort werde es in Reparaturmörtel verwendet, um dessen Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit unter realen Bedingungen zu prüfen. Die Erprobung solle über mehrere Monate laufen und den Vergleich mit herkömmlichen Reparaturmörteln ermöglichen.



Auch in Südafrika komme PureGRAPH in einem großflächigen Feuertrainingsprojekt zum Einsatz. Gemeinsam mit der Universität Stellenbosch, Glade Chemicals, AFRIMAT und Kindling Inc. sei eine Betonplattform errichtet worden, auf der eine mit Graphen verstärkte Betonschicht aufgetragen wurde. Erste Tests zur Durchlässigkeit hätten bereits deutliche Verbesserungen gegenüber herkömmlichem Beton gezeigt.

Expansion der Graphen-Kommerzialisierung

Die laufenden Projekte sollten die industriellen Vorteile von Graphen-Zement und -Beton belegen. First Graphene plane, die Testergebnisse zu nutzen, um weitere Partnerschaften innerhalb der globalen Zement- und Betonindustrie zu etablieren.



Angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien, die CO2-Emissionen senken und die Haltbarkeit von Beton verbessern könnten, könnte Graphen eine zentrale Rolle in der zukünftigen Bauwirtschaft einnehmen.

