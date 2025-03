XPeng hat am Dienstag starke Zahlen präsentiert und einen optimistischen Ausblick für das erste Quartal abgegeben. Die Aktie reagiert vorbörslich jedoch verhalten. Die Erwartungen waren im Vorfeld hoch und die Aktie notiert bereits in der Nähe ihres Rekordhochs. Im vierten Quartal lieferte XPeng 91.507 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von rund 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 16,11 Milliarden Yuan (2,21 Milliarden Dollar) und übertraf damit die Schätzungen ...

