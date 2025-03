© Foto: CFOTO - CFOTO

Bridgewaters wichtigster Hedgefonds Pure Alpha II kann von den jüngsten Marktschwankungen profitieren. Der Fonds, der in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe investiert, legte seit Jahresbeginn um 11,3 Prozent zu.Während die globalen Märkte unter den Schwankungen der Handelskonflikte litten, konnte der Hedgefonds-Riese Bridgewater Associates kräftig profitieren. Sein Flaggschifffonds Pure Alpha II hat laut Bloomberg in diesem Jahr bisher um 11,3 Prozent zugelegt - Gerade angesichts der Marktturbulenzen ein beachtliches Plus. Vor allem in der ersten Märzhälfte legte der Fonds kräftig zu. Während der S&P 500 in diesem Zeitraum um 5,3 Prozent nachgab, werteten alle G7-Währungen gegenüber …