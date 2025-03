Meta AI war in Deutschland lange Zeit gar nicht verfügbar, doch jetzt können sie erste User in der EU für die Instagram-Suche nutzen. Zudem wird die Meta AI für Instagram-Kommentare und Talks auf Whatsapp ausgeweitet. Auch die Monetarisierung ist schon ein Thema. Mit der Meta AI möchte der Instagram-Mutterkonzern die Experience auf all seinen Plattformen umfassend erweitern. Von Reels-Übersetzungen und KI-Bildern im Feed über automatische Kommentare ...

