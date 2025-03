Fujirebio Europa kündigte heute die Verfügbarkeit* des Genotypisierungs-Assay INNO-LiPA HCV 2.0 an. Dieses vormals von Siemens Healthcare Diagnostics Inc. unter dem Namen VERSANT HCV Genotype 2.0 vertriebene Erzeugnis ist ein Line-Assay zum diagnostischen In-vitro-Testeinsatz. Es wurde zum qualitativen Auffinden und Identifizieren der Genotypen 1 bis 6 und der Subtypen a und b des Genotyps 1 des Hepatitis-C-Virus (HCV) in menschlichem Serum und in EDTA-Plasmaproben entwickelt. In den meisten Fällen stellt der Assay zusätzliche Informationen über die jeweiligen Subtypen bereit.

"Schon seit den neunziger Jahren sind wir bei Fujirebio mit unserer LiPA-Plattform hoher Qualität Pioniere in molekularen Testverfahren," sagt Christiaan De Wilde, der CEO von Fujirebio Europa. "Der bereits historische Assay VERSANT HCV Genotype 2.0 (LiPA) war eine wirksame Hilfe bei individuellen Hepatitis-C-Therapien. Wir freuen uns sehr, diesen Test weiterhin anzubieten jetzt als offiziellen Teil unserer INNO-LiPA-Produktreihe. So möchten wir auch allen INNO-LiPA-Kunden unseren Dank für ihr fortdauerndes Vertrauen aussprechen."

Über den Hepatitis-C-Virus

Der Hepatitis-C-Virus ist eine vorrangige Ursache von chronischen Lebererkrankungen, Zirrhose und hepatozellulären Karzinomen (primärer Leberkrebs) und ist somit Gegenstand weltweiter Besorgnis hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit. Die Hepatitis-C-Infektion ist global ungleichmäßig verteilt; ihre Verbreitung schwankt von Land zu Land und auch innerhalb der einzelnen Länder.1

Weltweit leiden nach Schätzungen etwa 50 Millionen Menschen an einer chronischen Hepatitis-C-Vireninfektion und jährlich treten rund 1,0 Million Neuinfektionen hinzu. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO starben im Jahr 2022 ungefähr 242 000 Menschen an Hepatitis C, darunter die meisten an Zirrhosen und hepatozellulären Karzinomen. Frühe Erkennung und Behandlung sind in der Lage, ernste Leberschäden zu verhindern und die langfristige Gesundheit zu fördern.2

Über INNO-LiPA HCV 2.0 Genotyping

INNO-LiPA HCV 2.0 Genotyping-Erzeugnisse sind gemäß der IVDR-Verordnung gekennzeichnet. Folgende Produkte sind verfügbar*:

INNO-LiPA HCV 2.0 Genotyping <20 Tests, CE> (Katalognummer 81547)

INNO-LiPA HCV 2.0 Amp <20 Tests, CE> (Katalognr. 81548)

INNO-LiPA HCV 2.0 Control <3 Tests, CE> (Katalognr. 81549)

LiRAS® for LiPA HCV v4 (Katalognummer 15228)

Der Assay ist in der Packungsgröße 20 Tests erhältlich. Sie können den Test manuell oder automatisiert (mit dem Instrument TENDIGO, Katalognr. 80412) ausführen. Die Tests sind nicht zum Screening auf Hepatitis-C-Viren (HCV) oder für diagnostische Tests auf deren Vorhandensein bestimmt.

Unterwww.fujirebio.com finden Sie weitere Informationen über dieses Erzeugnis.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über die lokale Verfügbarkeit der Tests an Fujirebio.

Referenzen:

Guntipalli P, Pakala R, Kumari Gara S, Ahmed F, Bhatnagar A, Endaya Coronel MK, Razzack AA, Solimando AG, Thompson A, Andrews, K, Enebong Nya G, Ahmad S, Ranaldo R, Cozzolongo R, Shahini E. Worldwide prevalence, genotype distribution and management of hepatitis C (Weltweite Verbreitung, Genotyp-Verteilung und Management von Hepatitis C). Acta Gastroenterol Belg. 2021 Okt.-Dez.; 84(4): 637-656. DOI: 10.51821/84.4.015. PMID: 34965046. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250317469608/de/

Contacts:

Für Medien:

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) und Nachhaltigkeit, Unterabteilung Öffentlichkeitsarbeit,

H.U. Group Holdings, Inc..

Telefon: +81-3-6279-0884

E-Mail: pr@hugp.com

Christiaan De Wilde

CEO Fujirebio Europa

Telefon: +32 9329 1703

Für Investoren und Analysten:

Abteilung für Investoren- und Kundenbeziehungen

Telefon: +81-3-5909-3337

E-Mail: ir@hugp.com