Köln (ots) -Die Dreharbeiten für den neuen Münster-"Tatort" mit dem Arbeitstitel "Die Erfindung des Rades" haben begonnen: In ihrem neuesten Fall stoßen Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) auf ein verworrenes Netz aus Familiengeheimnissen, Ehrgeiz und einer spektakulären Theorie zur Geschichte des modernen Fahrrads.Hobrecht & Hobrecht, Münsteraner Fahrradmanufaktur in fünfter Generation, verspricht nicht weniger als eine Sensation. Mit dem "First Bike", der jüngsten Entwicklung des Traditionsunternehmens, wird die Geschichte des Fahrrads neu geschrieben werden müssen! Ein Ereignis historischen Ausmaßes also. Da darf Professor Boerne selbstredend nicht fehlen. Nur befindet sich in der Kiste, die Kurt Hobrecht Senior (Hannes Hellmann) und sein Sohn Konstantin (Franz Hartwig) vor zahlreichen geladenen Gästen feierlich öffnen, nicht etwa das geniale Fahrrad, sondern eine Kühltruhe. Und darin wiederum ein weiterer Hobrecht. Kurts Bruder Albrecht (Heinrich Giskes). Schockgefroren!Bei der Frage, wie der Mann in die Truhe kam, trifft Thiel auf etliche weitere Hobrechts, von denen nicht wenige ein Motiv hätten, den ungeliebten Verwandten aus dem Weg zu räumen. Boerne wiederum, der sich zusammen mit Silke Haller (ChrisTine Urspruch) im fachgerechten Auftauen eines menschlichen Körpers versucht, kommt einem geradezu unglaublichen Familiengeheimnis auf die Spur, und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) zeigt ein ungewöhnlich ausgeprägtes Interesse an diesem Fall...Zum Ensemble gehören auch dieses Mal Björn Meyer als Assistent "Mirko Schrader", Claus D. Clausnitzer als "Vaddern Thiel". In Episodenrollen spielen u.a. Karolina Lodyga, Simon Steinhorst u.v.a.Regie beim 48. "Tatort" aus Münster führt Till Franzen (u.a. "Tatort - Der Mann, der in den Dschungel fiel", "Wäldern") nach einem Drehbuch von Thorsten Wettcke (u.a. "Tatort - Des Teufels langer Atem", "Tatort - Der Mann, der in den Dschungel fiel"). Die Kamera übernimmt Jan Prahl ("Das Signal", "Martha Liebermann - ein gestohlenes Leben").Produziert wird der "Tatort - Die Erfindung des Rades" (AT) von Molina Film (Produzentin Jutta Müller), im Auftrag des WDR (Redakteurin Sophie Seitz) für die ARD. Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 09. April 2025 in Münster, Köln und Umgebung. Die Ausstrahlung ist für Ende 2025 geplant.