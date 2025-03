Canadian Natural, ein bedeutender Akteur im Öl- und Gassektor, sieht sich derzeit mit einer Reihe von Marktentwicklungen konfrontiert, die die Komplexität der aktuellen Energielandschaft unterstreichen. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen erheblichen Gewinnrückgang, den es auf niedrigere Ölpreise trotz gestiegener Produktion zurückführt. Der Nettogewinn für das Quartal sank auf 1,14 Milliarden C$ von 2,63 Milliarden C$ im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang hängt weitgehend mit einem dreiprozentigen Preisverfall bei Brent-Rohöl im Jahr 2024 zusammen, der durch Chinas wirtschaftliche Verlangsamung und die von OPEC+ bis 2026 verlängerten Produktionskürzungen beeinflusst wurde.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt Canadian Natural Wachstumsambitionen. Das Unternehmen schloss kürzlich die Übernahme von Chevron Canadas Vermögenswerten in Alberta für 6,5 Milliarden Dollar ab. Dieser strategische Schritt umfasste eine 20-prozentige Beteiligung am Athabasca Oil Sands Project und eine 70-prozentige Beteiligung am Duvernay-Schiefervorkommen. Durch diese Akquisition erhöhte Canadian Natural seinen Anteil am Athabasca-Projekt auf 90%, was dem Unternehmen erweiterte Produktionskapazitäten verschafft.

Produktions- und Investitionssteigerung für 2025

Für das kommende Jahr plant Canadian Natural eine deutliche Steigerung sowohl der Produktion als auch der Kapitalausgaben. Das Unternehmen prognostiziert einen Produktionsanstieg um 12% auf zwischen 1,510 und 1,555 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Entsprechend sollen die Kapitalausgaben um 13,5% auf 6,15 Milliarden C$ steigen, verglichen mit der Vorjahresprognose von 5,42 Milliarden C$. Diese Pläne basieren auf Erwartungen einer höheren Ölnachfrage bei knappem Angebot und der bevorstehenden Inbetriebnahme der Trans Mountain Pipeline-Erweiterung.

Die jüngsten Änderungen in der US-Politik stellen jedoch zusätzliche Herausforderungen dar. Präsident Donald Trump verhängte Zölle von 25% auf Importe aus Kanada und Mexiko, darunter eine 10-prozentige Abgabe auf kanadische Energieprodukte. Diese politische Wende stört die langjährigen Lieferketten, da kanadisches Öl von US-Raffinerien aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften bevorzugt wird. Die Zölle werden voraussichtlich sowohl kanadische Produzenten als auch US-Raffinerien beeinträchtigen und könnten zu erhöhten Kosten und Versorgungsunsicherheiten führen.

Aussichten in einer komplexen Energielandschaft

Die jüngsten Aktivitäten von Canadian Natural verdeutlichen die vielschichtigen Herausforderungen und Chancen innerhalb des Energiesektors. Die strategischen Übernahmen und Produktionspläne positionieren das Unternehmen für Wachstum, doch externe Faktoren wie globale wirtschaftliche Bedingungen und politische Veränderungen bringen Unsicherheiten mit sich. Anleger und Interessengruppen müssen informiert und anpassungsfähig bleiben, um auf die sich entwickelnden Dynamiken des globalen Energiemarktes reagieren zu können.

