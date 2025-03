Der Silberpreis zeigt sich weiterhin stark und konnte am Dienstag gegen 14 Uhr auf 34,04 US-Dollar steigen, was einem Tagesplus von 0,74 % entspricht. Auf 5-Tages-Sicht verzeichnet das Edelmetall eine bemerkenswerte Zunahme von 5,7 %. Während Gold ein neues Allzeithoch markiert, entwickelt sich Silber zumindest dynamisch zur Oberseite. Getrieben durch die starke industrielle Nachfrage und das anhaltende Zinsumfeld rückt Silber verstärkt in den Fokus der Investoren. Ein stabiler Aufwärtstrend sorgt dafür, dass sich das Edelmetall als interessante ...

