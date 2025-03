Berlin (ots) -Zu den heute vom statistischen Bundesamt vorgelegten Zahlen zur Pflegeausbildung sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:"Bei den Gesamtzahlen der Azubis sehen wir noch immer nur Zuwächse im homöopathischen Bereich. Das kann die nächste Bundesregierung nicht weiter laufen lassen.Wenn die Zahl der Pflegebedürftigen um mehrere hunderttausend Menschen jährlich steigt, ist ein Zuwachs von insgesamt 220 angehenden Pflegefachkräften in der Ausbildung kein Grund zum Feiern. Die generalistische Ausbildung muss endlich auf den Prüfstand und auch eine parallele Wiedereinführung der eigenständigen Altenpflegeausbildung muss diskutiert werden. Diese hat jahrelang verlässlich für massive Zuwächse gesorgt.Die schnellste Lösung der aktuellen Personal- und Angebotskrise liegt aber in einer deutlich beschleunigten und vereinfachten Zuwanderung. Mit dem Konzept der Kompetenzvermutung könnten von heute auf morgen tausende Fachkräfte zusätzlich in der Versorgung der Pflegebedürftigen eingesetzt werden."Pressekontakt:Für Rückfragen: Norbert Grote, bpa-HauptgeschäftsführerTel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5993537