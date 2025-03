NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 440 auf 320 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan begründete das neue Kursziel mit seinen reduzierten Annahmen für die Preisgestaltung der Funktion Autonomes Fahren sowie für die Marktdurchdringung der Robotaxis. Mit Blick auf den jüngsten Absatzeinbruch der etablierten Tesla-Modelle glaube er jedoch, dass die Nachfragebefürchtungen des Marktes übertrieben sein könnten, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 19:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 19:07 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US88160R1014