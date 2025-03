Der italienische Energieversorger meldet eine Gewinnverdoppelung auf 7 Milliarden Euro und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 3,5 Milliarden Euro an.

Die Enel Spa konnte trotz eines Umsatzrückgangs im Geschäftsjahr 2024 beeindruckende Finanzergebnisse erzielen. Der italienische Energiekonzern verzeichnete einen Anstieg des Nettogewinns um 103 Prozent auf 7 Milliarden Euro, verglichen mit 3,44 Milliarden Euro im Vorjahr. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu einem Umsatzrückgang von 18 Prozent auf 79 Milliarden Euro, der hauptsächlich auf rückläufige Preise im Energiesektor zurückzuführen ist.

Das bereinigte EBITDA stieg um 4 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro, was die verbesserte operative Effizienz des Unternehmens widerspiegelt. Die Aktie notierte am 14. März 2025 bei 7,064 Euro und verzeichnete damit ein leichtes Plus von 0,24 Prozent gegenüber dem Vortag, was auf eine stabile Marktwahrnehmung hindeutet.

Höhere Dividende und umfangreiches Aktienrückkaufprogramm

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Enel Spa ?

Als Reaktion auf die starken Finanzergebnisse plant der Vorstand, die Dividende um 9 Prozent auf 0,47 Euro je Aktie zu erhöhen. Diese Erhöhung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stärke des Unternehmens. Zusätzlich zur Dividendenerhöhung hat Enel ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das einen Umfang von bis zu 3,5 Milliarden Euro umfassen soll.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Aktionären zusätzlichen Wert zu bieten und spiegeln die starke Cash-Position des Unternehmens wider. Im aktuellen Marktumfeld hebt sich Enel damit positiv von anderen Unternehmen der Branche ab, die mit Herausforderungen bei der Kapitalallokation zu kämpfen haben.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Die Finanzexperten bewerten die Zukunftsaussichten von Enel überwiegend positiv. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von 7,70 auf 8,10 Euro angehoben und empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie. Auch Bernstein Research bleibt bei seiner "Outperform"-Einstufung mit einem identischen Kursziel von 8,10 Euro.

Diese Bewertungen deuten auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs hin. Die Enel-Aktie profitiert zudem vom allgemein positiven Marktumfeld, da der Euro STOXX 50 am 18. März 2025 einen Anstieg von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Die Performance des Energieunternehmens steht somit im Einklang mit der positiven Entwicklung des gesamteuropäischen Marktes, was auf eine solide Positionierung im aktuellen Wirtschaftsumfeld hinweist.

Anzeige

Enel Spa-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Enel Spa-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Enel Spa-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Enel Spa-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Enel Spa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...