DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

HÖVELRAT Holding AG: Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen

Hamburg (pta000/23.04.2025/09:45 UTC+2)

Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300, hat am 03. April beschlossen, bis zu 215.800 ausstehende Aktien der Gesellschaft, dies entspricht einem Anteil von bis zu knapp 10 % des Grundkapitals der HÖVELRAT Holding AG, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 5,50 Euro zu erwerben. Damit machte der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2022 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Das Andienungsvolumen betrug insgesamt 217.045 Aktien. Die Gesellschaft hat 215.800 Stück Aktien angenommen. Dies entspricht einer Zuteilungsquote von ca. 99,43%. Der Gesamtbestand an eigenen Aktien beläuft sich nunmehr auf 215.800 Aktien bzw. knapp 10% des Grundkapitals. Die Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 22.08.2022 erteilten Ermächtigung verwendet.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Valentinskamp 88-90 20355 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-19 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1745394300605 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2025 03:45 ET (07:45 GMT)