Green Bonds sind weiterhin beliebt, Sustainability-linked Bonds aber auch ESG-linked Loans haben es dagegen schwerer. Hinzu kommt, dass sich auch politisch der Wind dreht. Wie muss sich der Markt weiterentwickeln, damit er Bestand haben wird, und wie positionieren sich Unternehmen in diesem volatilen Umfeld? Das diskutieren in dieser Runde Vertreter von REWE, VERBUND, JOST Werke und SEB. Referent/-in: Georg Grüner, Senior Finance Manager, VERBUND AG Richard Neumann, Head of Corporate Finance, JOST Werke SE Alexandra Themistocli, Head of Sustainability DACH, SEB AB Dr. Klaus Wirbel, Group Director Finance, REWE-ZENTRALFINANZ eG Moderatorin: Antonia Kögler, Redaktionsleiterin bei DerTreasurer, Redakteurin bei FINANCE, FINANCE Magazin