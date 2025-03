Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Wisdom Tree hat zwei neue thematische ETFs aufgelegt, mit denen Anleger auf die europäische Verteidigungsindustrie und den Atomenergiesektor setzen können, so die Experten von "FONDS professionell".Der Wisdom Tree Europe Defence UCITS ETF (ISIN IE0002Y8CX98/ WKN A40Y9K) solle den Wisdom Tree Europe Defence UCITS Index abbilden. Der proprietäre Index stelle die Wertentwicklung europäischer Unternehmen der Verteidigungsindustrie dar. In einer Pressemitteilung heiße es weiter, der Index versuche, Unternehmen auszuschließen, die an völkerrechtlich verbotenen Waffen wie Streumunition, Antipersonenminen sowie biologischen und chemischen Waffen beteiligt seien oder gegen die UNGC-Standards (United Nations Global Compact) verstoßen würden. ...

