Wien (www.fondscheck.de) - Die Sparkassen in Deutschland haben 2024 unter dem Strich deutlich mehr Geld mit Investmentfonds eingeworben als im Vorjahr. Das geht aus Zahlen hervor, die der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlicht hat, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach hätten die Sparkassen im vergangenen Jahr netto Fonds für 13,5 Milliarden Euro abgesetzt, satte 125,5 Prozent mehr als in den vorangegangenen zwölf Monaten. So spektakulär diese Steigerung auch klinge - auf längere Sicht relativiere sich die Zunahme, denn im Vorjahr habe sich der Fondsabsatz glatt halbiert. Unter dem Strich habe das Nettoneugeschäft 2024 daher nur elf Prozent über dem des Jahres 2022 gelegen. An das Rekordniveau des Jahres 2021, als die Corona-Pandemie das Fondsgeschäft auf zuvor ungeahnte Höhen katapultiert habe, habe der Absatz im vergangenen Jahr nicht annähernd herangereicht. ...

