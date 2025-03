Der neue Mazda6e wird in Deutschland zu Preisen ab 44.900 Euro angeboten, Bestellungen sind ab dem 1. April möglich. Wie es nach der E-Limousine bei Mazda weitergeht, ist noch unklar: Der japanische Hersteller hat seine Investitionen in die Elektrifizierung gekürzt. Zunächst aber zum Mazda6e: Die vollelektrische Limousine ist in zwei Ausstattungslinien sowie in zwei Antriebs- und Batterievarianten erhältlich und soll im Sommer zu den deutschen Händlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...